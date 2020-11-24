Маск и NASA прокомментировали запуск Китаем зонда для исследования грунта Луны

Запуск Китаем зонда для исследования Луны основатель SpaceX Илон Маск назвал "увлекательной миссией", а в NASA призвали делиться полученной информацией.

Китай пытается повторить достижения космических миссий США и Советского Союза, которые смогли доставить за Землю образцы лунного грунта, заявило 23 ноября в Twitter Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Так в организации прокомментировали запуск Китайским национальным космическим управлением ракеты "Чанчжэн-5" с зондом "Чанъэ-5" для исследования Луны.

"Создав "Чанъэ-5", Китай предпринял попытку присоединиться к США и бывшему Советскому Союзу в получении лунных образцов. Мы надеемся, что Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это сделали наши миссии "Аполлон" и программа "Артемида", – сказано в сообщении NASA.

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ — NASA (@NASA) November 23, 2020

24 ноября запуск китайского аппарата прокомментировал в Twitter и основатель американской компании SpaceX Илон Маск.

"Увлекательная миссия", – написал он под твитом с запуском "Чанчжэн-5".

Exciting mission! — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2020

Планируется, что китайский аппарат достигнет орбиты Луны, приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть их на Землю.

В случае успеха Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Такие попытки не предпринимались с 1970-х годов.