Китай запустил на Луну зонд для исследования грунта

Китай заявил об успешном запуске ракеты "Чанчжэн-5" с зондом "Чанъэ-5" для исследования Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.
Запуск ракеты состоялся на космодроме Вэньчан. Примерно через 40 минут зонд отделился от ракеты.
Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть их на Землю.
В случае успеха Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринималось с 1970-х годов.