Китай запустил на Луну зонд для исследования грунта

Китайское национальное космическое управление запустило на Луну зонд, чтобы собрать образцы лунного грунта. Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние несколько десятилетий страной, доставившей геологические образцы с поверхности Луны.

Китай заявил об успешном запуске ракеты "Чанчжэн-5" с зондом "Чанъэ-5" для исследования Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Запуск ракеты состоялся на космодроме Вэньчан. Примерно через 40 минут зонд отделился от ракеты.

Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть их на Землю.

В случае успеха Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринималось с 1970-х годов.