Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи

Ракету Falcon 9 с турецким спутником Türksat 5A запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Носитель спутника совершил успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике.

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Türksat 5A. Старт происходил с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида США. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

Ракету Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 21.15 по времени Восточного побережья США, это первая миссия SpaceX в 2021 году, говорится на сайте компании.

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике.

По информации турецкого агентства "Анадолу", рабочий модуль Türksat будет нести 42 транспондера (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал). Аппарат будет расположен в неиспользуемом турецком орбитальном слоте на 31 градусе восточной долготы. Ожидаемое время эксплуатации спутника – 30 лет.

Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. Вместе с Türksat 5A общее число активных спутников связи Турции достигнет четырех, проинформировало "Анадолу".

С помощью него планируется предоставлять услуги телевизионного вещания и передачи данных через интернет в Турцию, страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Средиземноморья и в регионы Эгейского и Черного морей.

Türksat 5A относится к спутникам связи пятого поколения, он начнет предоставлять услуги во второй половине текущего года, сообщило агентство.