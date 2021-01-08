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Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи

Ракету Falcon 9 с турецким спутником Türksat 5A запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Носитель спутника совершил успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике.

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Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике
Скриншот: SpaceX / YouTube

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Türksat 5A. Старт происходил с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида США. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

Ракету Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 21.15 по времени Восточного побережья США, это первая миссия SpaceX в 2021 году, говорится на сайте компании.

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике.

По информации турецкого агентства "Анадолу", рабочий модуль Türksat будет нести 42 транспондера (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал). Аппарат будет расположен в неиспользуемом турецком орбитальном слоте на 31 градусе восточной долготы. Ожидаемое время эксплуатации спутника – 30 лет.

Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. Вместе с Türksat 5A общее число активных спутников связи Турции достигнет четырех, проинформировало "Анадолу".

С помощью него планируется предоставлять услуги телевизионного вещания и передачи данных через интернет в Турцию, страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Средиземноморья и в регионы Эгейского и Черного морей.

Türksat 5A относится к спутникам связи пятого поколения, он начнет предоставлять услуги во второй половине текущего года, сообщило агентство.

Теги: США, интернет, Турция, космос, Флорида, SpaceX, Falcon, космодром, мыс Канаверал, Falcon 9
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