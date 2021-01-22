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Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода

Американский бизнесмен, сооснователь компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал денежное вознаграждение за лучшую технологию улавливания углерода. Детали – на следующей неделе, написал он в Twitter.

По данным NASA, с начала промышленной революции деятельность людей увеличила содержание углекислого газа в атмосфере на 47%
По данным NASA, с начала промышленной революции деятельность людей увеличила содержание углекислого газа в атмосфере на 47%
Фото: EPA

Американский миллиардер, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что выделяет $100 млн на изобретение лучшей технологии улавливания углерода.

"Детали – на следующей неделе", – дописал позже Маск.

Технология представляет собой улавливание выбросов углерода для их хранения или повторного использования, чтобы предотвратить их попадание в атмосферу Земли.

Технология не нова, сообщает телеканал CNBC. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в мире существует 21 крупномасштабный коммерческий проект по улавливанию, хранению и использованию углерода. Первый из них был запущен на морском газовом месторождении Слейпнер в Норвегии в 1996 году.

IEA отмечает, что несмотря на признание потенциала самой технологии, глобально ее не использовали. Но это может измениться, с 2017 года было одобрено 30 новых проектов. По оценкам агентства, они могут позволить снизить выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 20%.  

По данным Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), с начала промышленной революции деятельность людей увеличила содержание CO2 в атмосфере на 47%, это одна из главных причин изменения климата на Земле. Согласно исследованию ученых из университетов США и Канады, Атлантический океан достиг самой высокой температуры за 2900 лет.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран. К соглашению повторно присоединятся США, соответственное уведомление 20 января 2021 года направил в ООН президент США Джо Байден.    

В рамках выполнения положений Парижского климатического соглашения, 11 декабря 2020 года страны Европейского союза на встрече глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе договорились о сокращении углеродных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.

Маск – самый богатый человек в мире по версии Bloomberg (на 22 января 2021 года). Агентство оценило его активы в $201 млрд. По версии журнала Forbes Маск находится на втором месте с состоянием $181,7 млрд.

Теги: NASA, климат, Twitter, ученые, воздух, технологии, SpaceX, озоновый слой, Tesla, изобретения, Илон Маск, Атлантический океан, вознаграждение, температура, океан, миллиардер, соглашение
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