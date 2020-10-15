ГОРДОН
 
 
МИР

Температура воды в Атлантическом океане рекордно высокая за последние 2900 лет – исследование

Ученые из США и Канады отследили колебания температуры в Атлантическом океане примерно за 2900 лет, изучив керны отложений в канадской Арктике. Темпы и масштабы потепления вод океана за последние несколько столетий являются беспрецедентными за всю историю наблюдений, считают они.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Температура океана неуклонно повышалась как минимум с XV века
Температура океана неуклонно повышалась как минимум с XV века
Фото: depositphotos.com

Согласно новому исследованию, Атлантический океан достиг самой высокой температуры за 2900 лет. Исследование, опубликованное 12 октября в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что недавнее потепление в Атлантике было беспрецедентным за последние три тысячелетия.

Исследования проводили ученые из университетов США и Канады.

Они отследили колебания температуры в Атлантике примерно за 2900 лет, изучив образцы льда и отложений в канадской Арктике, на которую сильно влияют изменения температуры поверхности Атлантического моря. 

Температура неуклонно повышалась как минимум с XV века. Темпы и масштабы потепления за последние несколько столетий являются беспрецедентными за всю историю наблюдений. Последнее десятилетие было самым теплым за последние 2900 лет, отмечают ученые.

В исследовании говорится, что причиной такого роста температуры могут быть природные факторы, но нельзя игнорировать "влияние климатического кризиса на здоровье океанов".

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году страна официально уведомила о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Теги: США, климат, Канада, ученые, Арктика, потепление, глобальное потепление, Атлантический океан, Парижское соглашение, температура, океан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла актриса Кончата Феррелл, сыгравшая в фильме "Эдвард Руки-ножницы", сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья"
Умерла актриса Кончата Феррелл, сыгравшая в фильме "Эдвард Руки-ножницы", сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья"
Loboda пожаловалась на боль в копчике
Loboda пожаловалась на боль в копчике
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS