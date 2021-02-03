МВД Украины предупредило о возможных силовых провокациях из-за блокирования каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в ведомство поступает информация о возможных попытках дестабилизации ситуации.

Министерство внутренних дел Украины получает информацию о возможных силовых провокациях в Украине со стороны внешних и внутренних сил после введения санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом 3 января заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов враждебной пропаганды и применением санкций против информационных сателлитов (наемников) Кремля, и введением его в действие президентом Украины [Владимиром Зеленским]", – заявил Шкиряк.

По его словам, подразделения МВД Украины готовы реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.

"Нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", – добавил советник.

Он подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.