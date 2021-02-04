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ПОЛИТИКА

Данилов сравнил попавшие под санкции украинские телеканалы с филиалами фашистских СМИ

Международным объединениям журналистов, которые критически отнеслись к санкциям по отношению к ряду украинских информресурсов, следует "разобраться в сути, а не в форме", считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Данилов призвал не делать "поверхностных оценок"
Данилов призвал не делать "поверхностных оценок"
Фото: rnbo.gov.ua

Международным организациям, которые осудили введение санкций против украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, следует изучить детали этого вопроса. Об этом 4 февраля заявил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Обеспокоенность, которую эти уважаемые организации выражают относительно санкций, введенных в действие решением СНБО Украины относительно отдельных информационных ресурсов, ожидаемы и понятны. В то же время считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностных оценок и стандартных заявлений, а изучить детали, разобраться в сути, а не в форме", – написал он.

Секретарь СНБО отметил, что Украина уже семь лет живет в "исключительных обстоятельствах", во время которых, как считают международные объединения журналистов, могут применяться запреты, и это чрезвычайное условие – война.

"Война, которую ведет против нашей страны Россия, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых нам указывают. Одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков", – объяснил Данилов.

Он считает, что Международной федерации журналистов (IFJ) и Европейской федерации журналистов (EFJ), осудивших санкции украинских властей, "стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности".

"Возможна ли была бы работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено как нападение на свободу слова? А Украина на сегодняшний день находится в ситуации открытой военной агрессии, когда впервые с 1945 года на европейском континенте одна страна предприняла попытку аннексировать часть территории другого государства", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он заявил, что на Украину напали и она будет "действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость".

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1132694787144770

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков, не голосовал министр обороны Андрей Таран, поскольку сейчас находится в Индии. Разумков заявил, что, если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что, если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт направил в YouTube запрос о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против телеканалов.

Украинские санкции против трех СМИ 3 февраля поддержали в США и странах Евросоюза.

Теги: оружие, санкции, война, запрет, независимость, страна-агрессор, фашисты, ZIK, финансирование, NewsOne, Алексей Данилов, контент
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