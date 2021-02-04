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Великобритания поддерживает решение Зеленского о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что приветствует решительные действия президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с дезинформацией.

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Симмонс: Приветствую решительные действия по борьбе с дезинформацией
Симмонс: Приветствую решительные действия по борьбе с дезинформацией
Фото: Melinda Simmons / Twitter

Великобритания поддерживает введение санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом 4 февраля сообщила посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс в своем Twitter.

"Я приветствую решительные действия президента [Украины Владимира] Зеленского в борьбе с дезинформацией", – заявила она. 

Она подчеркнула, что распространение ложной информации на телеканалах "наносит реальный вред Украине".

Симмонс приветствовала и "заверения президента в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в стране".

Украинские санкции против трех СМИ 3 февраля также поддержали в США и странах ЕС

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков, не голосовал министр обороны Андрей Таран, поскольку сейчас находится в Индии. Разумков заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт направил в YouTube запрос о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.

Теги: Украина, Великобритания, санкции, Владимир Зеленский, ZIK, блокирование, NewsOne, Мелинда Симмонс, Алексей Данилов, дезинформация, Британия
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