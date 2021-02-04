Не берите денег у агрессора и спите спокойно

По блокировке "112 Украина", NewsOne и ZIK – коротко.

1. Еще два года назад я и Дмитрий Гордон публично заявили о том, что мы больше не будем вести наши программы и давать интервью на телеканалах, которые с приходом туда Виктора Медведчука превратились в инструменты российской пропаганды и представляют угрозу национальной безопасности Украины. Слово свое мы сдержали и мнение свое не поменяли.

2. Я всегда поддерживала, поддерживаю и буду поддерживать моих коллег, когда кто-то посягает на нашу профессию и свободу слова. Сложно перечислить все эпизоды, когда кого-то из журналистов травили, а мы публично вступались за этих людей, даже если наши политические взгляды были абсолютно противоположными. Потому что сегодня неугодные они, а завтра неугодными окажемся мы в том числе. Но – и тут я хочу подчеркнуть – эта ситуация не про журналистов и не про свободу слова, она про то, как у группы людей, контролирующихся из России и живущих на российские деньги, в руках оказалось мощнейшее информационное оружие, которым они поражали мозги граждан Украины, и так каждый день страдающей от войны с Россией.

3. Все эти два года, с момента, как мы отказались появляться на каналах Виктора Медведчука, мы публично говорим о том, что есть вещи более важные, чем личная выгода. И доступом к огромной телеаудитории ты должен пожертвовать, если твое появление поднимает рейтинги пропагандистским каналам внутри Украины. Мы обращались публично к патриотам, которые "жили" на каналах Медведчука: "Ребята, перестаньте все туда ходить, и каналы просто не будут интересными зрителю". Но чаще всего патриотизм у политиков заканчивается там, где начинается электоральная выгода и телевизионная популярность. Теперь же громче всех закрытию каналов радуются те, кому эти каналы запретили появление у себя, а не те, кто сам отказался от участия в их эфирах.

4. Важный вопрос сегодня подняли Игорь Смешко и Александр Доний, которые сказали, что мало закрыть этот филиал российской пропаганды, надо установить, а как при самом "патриотичном и украинском" президенте Петре Порошенко Козак и Медведчук смогли законно купить эти медиаактивы? Как им позволили это сделать? И кто за это понесет ответственность?

5. Тем, кто говорит: "Сегодня закроют их, может, и правильно, но завтра ведь власти это понравится, и она придет закрывать вас, потому что вы будете ее критиковать", возражу. Каналы Козака/Медведчука закрыли не потому, что они критикуют Зеленского, а потому, что их собственники финансируют эти каналы российскими деньгами. Не берите денег у агрессора и спите спокойно.

6. Я всегда боролась, борюсь и буду бороться за свободу слова в Украине. С нынешней властью у нас уже было несколько эпизодов. Законопроект "О дезинформации", от которого власть вынуждена была отказаться, потому что мы с коллегами встали на дыбы. Теперь законопроект "О медиа", который из-за общественного журналистского резонанса партия власти вынуждена была отложить в долгий ящик. Так вот, сегодня главный аргумент лоббистов этого законопроекта рассыпался. Оказалось, чтобы бороться с российской пропагандой, не нужны никакие дополнительные законы. Все инструменты есть. А законопроект "О медиа" – просто попытка под благородным предлогом ввести цензуру.

7. Про сотрудников. На этих телеканалах работает ряд людей, к которым я прекрасно отношусь. Очень талантливых и профессиональных. Они знают мою позицию, я знаю их. Когда два года назад мы с Димой публично ушли с этих каналов, я не требовала ни у кого из своих друзей, которые остались там, чтобы они так же рванули рубаху на груди, встали и ушли. Потому что у каждого есть своя картинка мира и свои обстоятельства. У кого-то идеологические, у кого-то финансовые, у кого-то бытовые или личные. И это нормально. Но когда собственники структуры, в которой ты работаешь, имеют такие тесные связи с воюющей с нами Россией, не понимать, что на такой работе есть некие риски, мне кажется, нельзя.

8. Теперь очень важно, чтобы сказав "А", руководство страны сказало "Б", четко показав озвученную ими информацию о причастности к террористической деятельности, в частности, финансовой. Иначе власть даст большой козырь любой пророссийской силе, которая захочет на этой истории заработать баллы.

Источник: Алеся Бацман / Facebook

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