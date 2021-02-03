Как же при "патриотической " власти Порошенко "группе Козака – Медведчука" удалось получить все документы на "112 Украина", NewsOne и ZIK?

На "112 Украина", NewsOne и ZIK после прихода туда "группы Козака – Медведчука" лично на меня были направлены персональные санкции, меня перестали туда приглашать в эфиры. То есть банально попал в так называемые "черные списки". Что и не удивительно. Потому что мое негативное отношение к Медведчуку и так известно.

К чему это я? К тому, что персонально я от санкций в отношении "112 Украина", NewsOne и ZIK не пострадал.

Безупречен ли с юридической точки зрения указ о санкциях? Знакомые, разбирающиеся в юриспруденции, подсказывают, что нет. Но шаг – показательный. Шаг – вопреки интересам "группы Медведчука" и Кремля.

Хотя значительная часть украинских зрителей будет недовольна. А это наши с вами соотечественники, дамы и господа. Поэтому это – наша общая проблема.

К чему этот пост? А к тому, что на каналах "группы Порошенко" ("5-й канал, "Прямий") я тоже под санкциями. Как и на каналах "группы Медведчука". К чему это? Да так, просто.

Каналам же "группы Порошенко" нужно теперь как-то объяснять, почему при Порошенко "группе Козака – Медведчука" дали "добро" на покупку трех каналов...

Так может-таки вернемся когда-то к разговору, а как же так при "патриотической-патриотической" власти "группе Козака – Медведчука" удалось получить все документы на "112 Украина", NewsOne и ZIK? Или это табуирована тема?

Или кто-то меня будет убеждать, что Порошенко был не в курсе этой сделки? Раскроем хоть раз в стране тайные договоренности (в интересах России) или нет?

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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