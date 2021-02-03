ГОРДОН
 
 
Олесь Доний
Олесь Доний

Бывший народный депутат, политический аналитик.


все материалы автора

Как же при "патриотической " власти Порошенко "группе Козака – Медведчука" удалось получить все документы на "112 Украина", NewsOne и ZIK?

На "112 Украина", NewsOne и ZIK после прихода туда "группы Козака – Медведчука" лично на меня были направлены персональные санкции, меня перестали туда приглашать в эфиры. То есть банально попал в так называемые "черные списки". Что и не удивительно. Потому что мое негативное отношение к Медведчуку и так известно.

К чему это я? К тому, что персонально я от санкций в отношении "112 Украина", NewsOne и ZIK не пострадал.

Безупречен ли с юридической точки зрения указ о санкциях? Знакомые, разбирающиеся в юриспруденции, подсказывают, что нет. Но шаг – показательный. Шаг – вопреки интересам "группы Медведчука" и Кремля.

Хотя значительная часть украинских зрителей будет недовольна. А это наши с вами соотечественники, дамы и господа. Поэтому это – наша общая проблема.

К чему этот пост? А к тому, что на каналах "группы Порошенко" ("5-й канал, "Прямий") я тоже под санкциями. Как и на каналах "группы Медведчука". К чему это? Да так, просто.

Каналам же "группы Порошенко" нужно теперь как-то объяснять, почему при Порошенко "группе Козака – Медведчука" дали "добро" на покупку трех каналов...

Так может-таки вернемся когда-то к разговору, а как же так при "патриотической-патриотической" власти "группе Козака – Медведчука" удалось получить все документы на "112 Украина", NewsOne и ZIK? Или это табуирована тема?

Или кто-то меня будет убеждать, что Порошенко был не в курсе этой сделки? Раскроем хоть раз в стране тайные договоренности (в интересах России) или нет?

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Олесь Доний, санкции, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд G
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале G
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
Горянский переболел COVID-19
Горянский переболел COVID-19
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Выглядит жутковато". Фаны Джанабаевой обсуждают ее новое фото
"Выглядит жутковато". Фаны Джанабаевой обсуждают ее новое фото
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS