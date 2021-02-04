ГОРДОН
 
 
Татьяна Попова
Татьяна Попова

Телеведущая, волонтер. Экс-замминистра информационной политики Украины.


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK – это объявление открытой информационной войны Путину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Очень кратко о ситуации с введением санкций против каналов Медведчука/Козака с информационной точки зрения.

Во-первых, основной доход бизнесы Медведчука/Козака получают в РФ или от сотрудничества с РФ. Как мы знаем, у него там есть и месторождения углеводородов, и перерабатывающие заводы. В Украине Медведчуку при президентстве Порошенко разрешили зайти на рынок газа, заправки Glusco начали расти, как грибы после дождя.

После введения против Медведчука международных санкций десятки его компаний были переписаны на Козака и еще какая-то часть – на супругу.

Телеканалы были записаны на Козака. При этом прибыль, из которой финансируются каналы (напомню, что рекламы там, по данным мониторинга телевидения, практически нет) приходит из России или даже, как говорят официальные лица, от торговли с оккупированными территориями. Надо отметить, что содержание одного информационного канала стартует от $6 млн в год.

А например, во французском законе о противодействии дезинформации такие СМИ, которые финансируются бизнесом из другой станы, приравниваются к иностранным СМИ. И для них условия введения блокировок гораздо более жесткие.

Ну а в том, что редакционная политика этих каналов за последние пару лет – это компиляция российской пропаганды, дезинформации и манипуляций, может убедиться каждый их зритель. Наносили ли они вред интересам Украины? Да, наносили.

Конечно, мне бы хотелось увидеть все детали расследования временной следственной комиссии, списки счетов, суммы финансовых проводок – и в этом недоработка власти. Но надо отметить, что смелости президенту Зеленскому и членам СНБО, проголосовавшим за наложение санкций, не занимать – это объявление открытой информационной войны Путину. На что за всю свою каденцию так и не решился Порошенко. И надеюсь, в судах, куда наверняка подадут юристы Козака/Медведчука, все необходимые аргументы будут представлены.

Источник: "ГОРДОН"

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, СНБО, пропаганда, Дмитрий Козак, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, Татьяна Попова, NewsOne, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд G
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале G
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедут на "Евровидение". Видео
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедут на "Евровидение". Видео
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
Со счета Железняк похитили деньги
Со счета Железняк похитили деньги
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS