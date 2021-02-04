Санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK – это объявление открытой информационной войны Путину

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Очень кратко о ситуации с введением санкций против каналов Медведчука/Козака с информационной точки зрения.

Во-первых, основной доход бизнесы Медведчука/Козака получают в РФ или от сотрудничества с РФ. Как мы знаем, у него там есть и месторождения углеводородов, и перерабатывающие заводы. В Украине Медведчуку при президентстве Порошенко разрешили зайти на рынок газа, заправки Glusco начали расти, как грибы после дождя.

После введения против Медведчука международных санкций десятки его компаний были переписаны на Козака и еще какая-то часть – на супругу.

Телеканалы были записаны на Козака. При этом прибыль, из которой финансируются каналы (напомню, что рекламы там, по данным мониторинга телевидения, практически нет) приходит из России или даже, как говорят официальные лица, от торговли с оккупированными территориями. Надо отметить, что содержание одного информационного канала стартует от $6 млн в год.

А например, во французском законе о противодействии дезинформации такие СМИ, которые финансируются бизнесом из другой станы, приравниваются к иностранным СМИ. И для них условия введения блокировок гораздо более жесткие.

Ну а в том, что редакционная политика этих каналов за последние пару лет – это компиляция российской пропаганды, дезинформации и манипуляций, может убедиться каждый их зритель. Наносили ли они вред интересам Украины? Да, наносили.

Конечно, мне бы хотелось увидеть все детали расследования временной следственной комиссии, списки счетов, суммы финансовых проводок – и в этом недоработка власти. Но надо отметить, что смелости президенту Зеленскому и членам СНБО, проголосовавшим за наложение санкций, не занимать – это объявление открытой информационной войны Путину. На что за всю свою каденцию так и не решился Порошенко. И надеюсь, в судах, куда наверняка подадут юристы Козака/Медведчука, все необходимые аргументы будут представлены.

Источник: "ГОРДОН"

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