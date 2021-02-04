Дубинский заявил об отсутствии инициативы отстранения его от руководства киевской областной организацией партии "Слуга народа"

Внефракционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, после исключения из фракции партии "Слуга народа" заявил, что областная ячейка выразила ему поддержку, а без ее согласия снять его с должности руководителя киевской областной организации партии невозможно.

Внефракционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что продолжает руководить киевской областной организацией партии "Слуга народа". Он заявил, что инициативы его отстранения не было. Об этом 4 февраля он сообщил "Українським Новинам".

Дубинский заявил, что юридически является руководителем киевской областной организации. Печать и устав этой организации находятся у него.

Нардеп подчеркнул, что вопрос его отстранения с поста руководителя областной организации партии в киевской области не поднимали.

Он заявил, что областная ячейка выразила ему поддержку, а без ее согласия снять его с этой должности невозможно.

По его словам, 69 объединенных территориальных общин (ОТГ) киевской области отправили письма о поддержке Дубинского руководству партии.

На сайте партии "Слуга народа" информация о руководителе киевской облорганизации вообще отсутствует. Дубинский пояснил, что не администрирует сайт.

2 февраля на заседании парламента Дубинского исключили из состава фракции парламентского большинства "Слуга народа".

Накануне состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором ее глава Давид Арахамия огласил результаты голосования по вопросу об исключении Дубинского из состава монобольшинства. Он сообщил, что "за" проголосовали 198 из 246 членов фракции (80,5%), "против" были 29 депутатов, 19 не определились.

Дубинский утверждал, что его исключение приведет к развалу фракции, но после голосования призвал поддержавших его нардепов не покидать состав монобольшинства. Он называл "чистым фарсом" голосование фракции за его исключение.

25 января состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, два раза предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился. Между президентом и нардепом произошел спор, писала "Украинская правда".

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.