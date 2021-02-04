ЦПК и еще 17 общественных организаций просят США ввести санкции против Козака и жены Медведчука

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций просят минфин и Госдеп США внести народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и жену главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC.

Медведчук избегает "разрушительных последствий санкций США персонально по нему" через сеть компаний, зарегистрированных на жену и Козака, считают в ЦПК Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука / Facebook

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят ввести санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и жены главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Текст письма обнародовал KyivPost 4 февраля.

В обращении упоминается, что 2 февраля Украина ввела санкции против Козака и его трех телеканалов. Считается, что Козак не имеет независимого бизнеса, а является держателем активов Медведчука, пишут активисты. Через Козака Медведчук владеет как минимум тремя телеканалами, которые распространяли дезинформацию и пророссийскую пропаганду, подчеркивается в письме.

ЦПК и другие общественные организации просят внести Марченко, Козака и подконтрольные им компании в санкционный лист минфина США (список OFAC). Именно через сеть зарегистрированных на них компаний Медведчук избегает "разрушительных последствий санкций США персонально по нему", считает глава ЦПК Виталий Шабунин.

Введение санцкий против Козака и Марченко "существенно ослабит российских агентов в Украине, прекратив поток грязных российских денег на их деструктивные проекты и антидемократическую пропаганду", говорится в письме организаций.

В списке OFAC с 1 января находятся бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко и нардеп Александр Дубинский, которого 2 февраля официально исключили из фракции "Слуга народа".

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, которые внесены в список OFAC, автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира".

"Попадание человека в этот список означает, что любым американским компаниям будет запрещено вообще иметь финансовые отношения с этим лицом, запрещено иметь финансовые отношения с компаниями, которые связаны с этим лицом", – рассказывала Каленюк.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.