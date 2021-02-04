Аваков: Что мешало раньше ввести санкции против "каналов Медведчука"? У Порошенко не хватило политической воли

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время президентства Петра Порошенко не было политической воли, чтобы ввести санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne, которыми владеет соратник главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак.

Аваков: В какой-то момент у Петра Алексеевича не хватило политической воли. У Зеленского хватило Фото: mvs.gov.ua

Материалы, на которых основано решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, более чем обоснованны.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в эфире канала "1+1" 4 февраля.

"Украина защищается от информационного яда. И слава богу, что на это хватило воли. Что касается материалов, которые лежат в основе такого решения: они есть. С моей точки зрения, они более чем обоснованны и опираются на два периода: один касается деятельности с 2018 года и тамошних фактов, когда фракция "Народного фронта" в парламенте инициировала этот процесс в первый раз, [второй период касается] фактов, которые сейчас были предъявлены Службой безопасности", – сказал Аваков.

Он отметил, что сейчас некоторые политики начинают манипулировать темой санкций против Козака, призывая "идти в суд".

"Есть криминальный процесс, есть досудебное следствие, засекреченные и открытые материалы, и эти материалы, безусловно, будут идти вперед – в зависимости от того, какую тактику выберут следствие и прокурор, – и мы их увидим. Но это не отменяет право Украины защититься от информационного яда и агрессии", – подчеркнул министр.

Ведущая спросила его, что мешало принять это решение раньше.

"Не было политической воли. Это я очень аккуратно говорю. В какой-то момент времени у ряда членов СНБО и на тот момент президента Украины Петра Алексеевича (который много сделал для страны, но в данном вопросе не принял такого решения) не хватило политической воли. У [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского хватило", – сказал он.

Аваков добавил, что "не знает Козака в лицо".

"Я говорю о фактах, которые говорят о том, что при помощи денег, заработанных в том числе на территории, [подконтрольной] "ДНР" (в том числе с манипуляцией территорией "ДНР"), и денег пришедших оттуда, финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государства-агрессора", – добавил он.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.