Гордон о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Не надо путать свободу слова с вражеской пропагандой

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что в ситуации с блокировкой в Украине трех телеканалов, связанных с народным депутатом от "Оппозиционный платформы – За жизнь", кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, речь идет не об ущемлении свободы слова, а о пресечении террористической деятельности и пропаганды государства-агрессора.

Гордон: У меня есть ощущение, что деньги на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK Медведчук получал в РФ Фото: Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что у украинской власти были основания заблокировать деятельность телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, поскольку на этих телеканалах пропагандировались "русский мир" и идеология государства-агрессора. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Наш" 3 февраля.

"Наша страна, наша родина попала в беду. Можно долго говорить, по какой причине. Но мне ясно, кто в этом напрямую виноват. Не снимая ответственности с себя, с наших людей, виновата в этом РФ, государство Россия и [Владимир] Путин, стоящий во главе этого государства. Это они пришли в ослабевшую Украину, украли Крым, развязали кровавую войну на Донбассе... Мы пришли к тому, что наша родина в беде и кто виноват в этой беде. Скажите, пожалуйста, вы как журналисты разве не видели, что на канал "112 Украина", когда [народный депутат от "Оппозиционный платформы – За жизнь", кум Путина Виктор] Медведчук уже начал там активно работать, приходят однозначно нацеленные на пропаганду "русского мира" люди? Все как на подбор. Вы разве не испытывали отвращение, когда канал с утра до вечера показывал встречающихся Медведчука, [народного депутата от "Оппозиционный платформы – За жизнь", соратника Медведчука Тараса] Козака, [народного депутата от "Оппозиционный платформы – За жизнь" Вадима] Рабиновича с Путиным, [заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием] Медведевым, [председателем правления "Газпрома" Алексеем] Миллером?" – обратился Гордон к ведущим программы "Смотрящие" Анне Степанец и Владимиру Полуеву.

Решение президента Владимира Зеленского о наложении санкций на Козака и каналы, которые юридически ему принадлежат, журналист назвал сенсационным.

"Я думаю, что санкции против господина Козака – это первый шаг. Дальше больше, насколько я понимаю украинское законодательство. Дальше будут выдвинуты генеральным прокурором Украины [Ириной] Венедиктовой обвинения в конкретных преступлениях против государства Украины. Мне так кажется", – предположил Гордон.

При этом журналист высказал мнение, что настоящий хозяин этих каналов – не Козак, а именно Медведчук.

"У меня есть такое ощущение. У меня есть ощущение, что Медведчук никогда не станет тратить свои деньги на каналы. Он что, сумасшедший? У меня есть ощущение, что эти деньги он получал в РФ. Таким образом, деньги врага шли на пропаганду, которая разрушала нашу страну изнутри. Это называется гибридная война", – сказал Гордон.

Он напомнил, что сам в 2017–2019 годах сотрудничал с телеканалом "112 Украина". Там выходила его авторская программа "ГОРДОН", кроме того, еженедельно он был гостем программы "Вечерний прайм".

"Я не получал на "112 Украина" деньги. Это была моя принципиальная позиция. Я сам мог купить канал "112 Украина" или финансировать его. Это абсурдно – получать деньги там, где ты кайфуешь. А я кайфовал. Это было замечательное время – я делал интервью, я приходил на интервью. В один прекрасный день телеканал "112 Украина" купил Виктор Медведчук. В тот же день, когда я об этом узнал, я сказал, что Виктор Медведчук – это враг Украины, который работает против Украины. Я сказал об этом на канале Медведчука в прямом эфире и сказал, что если завтра мне перекроют кислород, чихать я на это хотел – я свободный человек. Медведчук оказался умным человеком. После этого не последовало никакой реакции", – отметил Гордон.

По информации журналиста, тогдашний президент Украины Петр Порошенко призывал собственников "112 Украина" отказаться от сотрудничества с ним.

"Когда Петр Порошенко попросил Виктора Медведчука убрать меня с эфира, поскольку я "очень поливаю его грязью", Медведчук ответил: "Я что, сумасшедший? Он рейтинг дает". Потому что Медведчуку нужно было раскрутить как следует канал. Я это понимал. А Петр Порошенко и Виктор Медведчук – это единое целое. Если кто-то питает иллюзии, что это разные люди, – это одно целое. Именно при Порошенко Медведчук получил контроль над каналами, и Порошенко не сделал ничего, чтобы отобрать его. Это одна банда", – считает Гордон.

Он сказал, что через некоторое время после получения контроля над "112 Украина" Медведчук "начал навязчиво пропагандировать "русский мир".

"Отвратительно назойливо, как может делать только он, потому что это уже начало дурно пахнуть. Кода он купил канал и его не было на канале – это было одно. Не было этой агрессивной "русскомирской" риторики. Но когда она появилась, когда конкретные "русскомирские" гости пошли косяком и когда Медведчук сам стал не слазить с экранов телевизора, я понял, что это финиш. Когда увидел Медведчука, который стал с Путиным встречаться, постоянно был на экране и пропагандировал "русскомирские" идеи, я себе сказал: "Не-не-не, стоп. Это мне не нравится", – рассказал журналист.

После этого, в мае 2019 года, напомнил Гордон, он сказал, что не будет сотрудничать с каналом (ни как гость, ни как интервьеюр), такое же заявление сделала его супруга, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, которая вела на "112 Украина" авторскую программу.

"Некоторые мои друзья – умные, просветленные – сказали мне: "Почему ты такой дурак? Ты возглавлял предвыборный штаб Игоря Смешко, – был май, [парламентские] выборы были в июле. – Ты что, идиот? Не мог потерпеть до июля и помочь Игорю Петровичу завести партию "Сила и честь" [в Раду]?". Я ответил, что у меня есть принципы. А они заключаются в том, что я не могу находиться там, где отравительные для меня и ужасные для моей страны идеи и ценности. Спустя время я сказал, что представители новой власти, которые приходят на каналы Медведчука, – негодяи. Они не должны ходить на эти каналы, потому что эти каналы пропагандируют "русский мир". Но представители нашей сегодняшней власти (я не хочу сказать, что все, но многие) размышляют не интересами свой родины, они думают о личном рейтинге. А где сделать рейтинг? Конечно, на раскрученных каналах. А то, что там Медведчук, – хер с ним", – сказал Гордон.

Ведущие отметили, что указ о блокировке каналов был издан без решение суда, и спросили, не является ли это наступлением на свободу слова.

"Не надо путать свободу слова с вражеской пропагандой! Кода в воюющей стране показывают, как хозяин телеканала встречается с лидерами враждебной страны, – это нормально? Конечно же, я хочу, чтобы все было по закону. У меня есть ощущение, что санкции на самолеты господина Медведчука и господина Козака были наложены не потому, что этими самолетами они летали в Россию, а потому, что этими самолетами привозили деньги из России на содержание телеканалов Медведчука и Козака. Также у меня есть ощущение, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK финансировались Российской Федерацией. Это мое предположение и ощущение. И так же у меня есть ощущение, что то, что я только что сказал, в ближайшие дни будет широко показано и доказано общественности. Поэтому речь идет (у меня есть такое ощущение) не об ущемлении свободы слова, а о пресечении террористической деятельности и пропаганды враждебного государства", – считает Гордон.

Ведущие еще раз спросили, на основании какого закона президент принял свое решение.

"Хотите, чтобы закон работал, спросите у Путина, на основании каких законов он отнял у Украины территорию. Пусть Медведчук задаст своему куму вопрос, но он же не задает. Когда он ездит к Путину, он не спрашивает: "Володя, а чего ты с моей страной так поступил?" – возмутился журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков, не голосовал министр обороны Андрей Таран, поскольку сейчас находится в Индии. Разумков заявил, что, если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что, если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт направил в YouTube запрос о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против телеканалов.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали США и страны Евросоюза.