Активиста, который угрожал прыгнуть из окна на четвертом этаже отделения полиции в Киеве, уговорили спуститься

Ветерана антитеррористической операции на Донбассе Алексей Середюк стоя на внешней части подоконника на верхнем этаже отделения полиции требовал закрытия канала "Наш" и "всех пророссийских телеканалов". Позже он сказал, что готов к компромиссу и вернулся внутрь здания.

Ветерана антитеррористической операции на Донбассе Алексея Середюка, который днем 4 февраля угрожал выпрыгнуть из окна на четвертом этаже отделения полиции в Киеве, уговорили спуститься. Это следует из трансляцию, которую вел активист Владимир Кошовенко в Facebook.

Середюка задержали на акции протеста у телеканала "Наш" и доставили в отделение полиции. Стоя на внешней части подоконника на верхнем этаже здания, он требовал закрытия канала "Наш" и "всех пророссийских телеканалов", а также хотел, чтобы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл "прямо к отделению".

Поводом для пикета у канала "Наш" стала блокировка телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Активисты требовали закрытия и телеканала "Наш", произошли стычки. Митингующие пытались прорваться в здание, полиция остановила их, Всего на акции задержали четырех человек.

Позже он сказал, что готов пойти компромисс. По его словам, замначальника отделения пообещал выполнить часть требований. В частности, будут отстранены двое правоохранителей.

"К сожалению, Аваков сюда не приехал и не высказал свою позицию по каналу "Наш". А это очень важно, так как именно полиция крышует канал "Наш". [...] Я думаю, что можно пойти на компромисс, хотя он сейчас, возможно и неуместен", – сказал он.

Впоследствии Середюк вернулся в здание, а затем – вместе с начальником криминальной полиции Германом Приступой вышел к журналистам.

"Мы договорились, что полковник полиции Галатенко Валентин и подполковник полиции Катруша Владимир – сотрудники Шевченковского управления полиции – будут отстранены от выполнения служебных обязанностей до проведения служебной проверки. Далее, если в их действиях будут признаки неправомерных действий, будут переданы материалы в ГБР", – сказал Приступа.

Телеканал "Наш" вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил депутат Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии – "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.