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В Киеве задержанный во время акции против телеканала "НАШ" угрожает выпрыгнуть из окна полицейского отдела

Мужчина находится возле окна на четвертом этаже
Мужчина находится возле окна на четвертом этаже
Скриншот: Великий Київ / Telegram

Из окна Шевченковского райотдела полиции Киева угрожает прыгнуть задержанный во время акции протеста против телеканала "НАШ". Об этом проинформировал 4 февраля Telegram-канал "Великий Київ".

"Задержанный во время протестов ветеран войны Алексей Середюк требует прекращения деятельности телеканала "НАШ". В случае, если к нему приблизятся полицейские, Алексей угрожает прыгнуть из окна", – говорится в сообщении.

На видео, опубликованном каналом, снят мужчина, стоящий на внешней части подоконника на верхнем этаже здания.

Спикер Шевченковского райотдела полиции Анна Зубрева подтвердила эту информацию УНН. По ее словам, мужчина находится на четвертом этаже.

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