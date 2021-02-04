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ПОЛИТИКА

Верещук о столкновениях под телеканалом "Наш": Так патриоты и националисты себя не ведут, так ведут себя провокаторы

Нападения на журналистов – это уголовно наказуемое преступление, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, комментируя акцию активистов "Общества будущего", "Традиции и порядка", "Сокола" и "Правого сектора", которые пришли на пикет под редакцию телеканала "Наш".

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Ирина Верещук: Главное, чтобы правоохранительная система сработала на опережение и не допустила каких-то столкновений и тем более угрозы жизни или здоровью
Ирина Верещук: Главное, чтобы правоохранительная система сработала на опережение и не допустила каких-то столкновений и тем более угрозы жизни или здоровью
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что не поддерживает действия активистов, которые сегодня пикетировали телеканал "Наш" и вступили в столкновение с полицией. Об этом она сказала во время включения в эфир ток-шоу "Марафон" на этом телеканале.

"Люди вели себя позорно, я считаю. Не буду поддерживать и не относилась никогда толерантно к таким акциям, потому что они не несут ничего правильного и полезного для наших национальных интересов", – заявила политик.

На акции присутствовал глава организации С14 Евгений Карась, он вступил в перепалку с журналистами. 

"Главное, чтобы правоохранительная система сработала на опережение и не допустила каких-то столкновений и тем более угрозы жизни или здоровью. Я видела эту агрессию, я не понимаю, откуда такое агрессивное поведение может быть у людей, которые называют себя патриотами, националистами. Так патриоты и националисты себя не ведут, так ведут себя провокаторы. Я хочу еще раз напомнить, что это уголовно наказуемые преступления – посягательство на жизнь и здоровье журналистов. Мы сейчас в парламенте рассматриваем вопрос об усилении ответственности за нападения на журналистов. А такие господа, как вышеупомянутый Карась, кому-то обещают спокойно выплатить $15 тыс. То есть я так понимаю, для него это не деньги – наказание, которое мы предусматриваем. Ну что же, будем и в дальнейшем усиливать парламентский контроль за правоохранительными органами, которые должны превентивно не допускать такие акции и делать все, чтобы журналисты не чувствовали давление улицы из-за своей позиции", – подчеркнула Верещук.

Пикет был анонсирован 3 февраля, его поводом стала блокировка телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Активисты требуют закрытия и телеканала "Наш", который они называют "рупором ордынского Кремля".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Теги: полиция, столкновения, пикет, Ирина Верещук, националисты, 112 Украина, ZIK, акция, NewsOne, Евгений Карась, телеканал Наш
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