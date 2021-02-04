Националисты пикетируют телеканал "Наш", произошло столкновение

Представители ряда националистических организаций пришли на пикет под здание телеканала "Наш", между ними и полицией произошли стычки.

Активисты "Общества будущего", "Традиции и порядка", "Сокола" и "Правого сектора" пришли на пикет под редакцию телеканала "Наш". Об этом сообщает "Еспресо", трансляцию в места также ведет телеканал "Наш".

Пикетирование началось около 13.00. К активистам вышли сотрудники телеканала. В этот момент между полицией и националистами начались стычки, видео опубликовано на Facebook-странице телеканала "Наш".

На акции также присутствовал глава организации С14 Евгений Карась, он вступил в перепалку с журналистами, соответствующее видео опубликовал телеканал "Наш" в Facebook.

Пикет был анонсирован 3 февраля, его поводом стала блокировка телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Активисты требуют закрытия и телеканала "Наш", который они называют "рупором ордынского Кремля".

Телеканал "Наш" вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил депутат Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии – "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.