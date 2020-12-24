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Нацсовет Украины по телерадиовещанию предупредил телеканал "Наш" за показ пресс-конференции Путина

Президент РФ Владимир Путин, часть пресс-конференции которого показал украинский телеканал "Наш", озвучивал нарративы одностороннего и пропагандистского характера, отметили в Нацсовете Украины по телерадиовещанию.

На вопросы Путин отвечал более четырех часов
На вопросы Путин отвечал более четырех часов
Фото: ЕРА (архив)

23 декабря Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "Наш" за трансляцию 19 декабря части состоявшейся 17 декабря пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировал сайт Нацсовета.

"Регулятор рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО "НАШ 365" (спутниковое вещание, логотип "НАШ"), Киев, и объявил компании предупреждение из-за несоблюдения ею... требований законодательства и лицензии и за распространение необъективной информации", – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что на пресс-конференции Путина, которую показывал "Наш", "подавалась информация о борьбе России с мировым терроризмом, бесперспективности и нецелесообразности санкций мирового сообщества против России, о достижениях военно-промышленного комплекса России, создании новейших систем вооружений, научных, технологических и экономических достижениях России, позиции правительства России в конфликтах в Сирии, Ливии, достижениях социальной политики России, политике России в отношении русскоязычного населения, в частности части населения Украины, повышении уровня жизни российского населения".

"В целом все темы освещались с позиций президента и правительства Российской Федерации. Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции", – объяснил регулятор.

17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов.

Теги: Владимир Путин, пропаганда, трансляция, пресс-конференция, телеканал Наш
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