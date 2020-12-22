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Ходорковский – Бацман: Надеюсь, к тому времени, когда я вернусь в Россию, Путин будет пенсионером и ему временами будет стыдно

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским бизнесменом и оппозиционном политиком Михаилом Ходорковским. Интервью записали в Лондоне, трансляция начнется в 18.00. После интервью главный редактор издания Алеся Бацман записала блиц с Ходорковским, во время которого он рассказал, почему интервью с Гордоном обязательно нужно посмотреть, о самом тяжелом дне в своей жизни, о том, что больше всего в нем раздражает жену и станет ли Алексей Навальный следующим президентом России.

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Ходорковский Бацман: Я хочу, чтобы место президента России было пусто
Ходорковский – Бацман: Я хочу, чтобы место президента России было пусто
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Алеся БАЦМАН
главный редактор

– Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, почему ваше интервью с Дмитрием Гордоном надо посмотреть каждому?

– Мне показалось, что разговор был интересный, достаточно откровенный. А уж хотят ли люди смотреть мои откровения – это им решать.

– Какой самый интересный вопрос был задан?

– Я много рассказывал тюремных баек. По-моему, Дмитрию это понравилось. Я надеюсь, понравится и вашим зрителям.

– А самый интересный ответ, на ваш взгляд, какой был? То, что самому понравилось, как рассказали или что рассказали.

– Вы мне такие вопросы задаете, на которые у меня нет ответа. Думаю, что я рассказывал настолько откровенно, насколько это возможно перед кучей телекамер.

– Какой был самый тяжелый день в вашей жизни?

– Таких дней было немало... В контексте нашей беседы это, конечно, день, когда я прощался со своей мамой (Марина Ходорковская умерла в 2014 году на 80-м году жизни"ГОРДОН").

– Самый ваш любимый человек на свете – кто это?

– У меня несколько любимых людей. Но дольше всех я знаком с моим отцом и с моей женой.

– Какое качество вашего характера вам самому нравится?

– По-моему, я очень спокойный человек.

– А что вам в себе не нравится или даже раздражает?

– Недостаточная эмоциональность. Но больше она раздражает мою жену.

– Вы хотите, чтобы [оппозиционер] Алексей Навальный стал следующим президентом России?

– Я хочу, чтобы место президента России было пусто. Считаю, что Россия должна быть парламентской республикой.

– Когда вы вернетесь в Россию, что будет с [нынешним президентом РФ] Владимиром Путиным?

– Надеюсь, что к тому времени он будет пенсионером и ему временами будет стыдно.

– Спасибо!

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, Алеся Бацман
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