Услышав фамилию Путин, наши внуки будут спрашивать: "А это тот злобный старикашка, который трусы отравил?"

"По внутренним швам трусов работали" – этот гениальный пранк войдет в учебники истории. Чудом выжившая жертва преступления расспрашивает ничего не подозревающего убийцу о том, почему же убийство не получилось довести до конца – российская политическая жизнь интереснее любого "Карточного домика". Люди любят криминальные фильмы, а тут преступник руководит самым большим в мире государством – вот это саспенс!

Но вернемся к учебникам истории. Что будут читать наши потомки про 2020-й? То, что во всем мире с разным успехом правительства спасали своих граждан от эпидемии коронавируса, а в России президент Путин спасал свою жопу: не вылезая из бункера, переписал конституцию, обнулил сроки президентства, принял очередную порцию репрессивных законов и отдал приказ отравить своего главного политического оппонента путем нанесения яда ему на трусы. Наши дети, ну окей, внуки будут спрашивать, услышав фамилию Путин: "А это тот злобный старикашка, который трусы отравил?" Отравленные трусы Навального еще станут символом позднего путинизма, представляющего из себя смесь государственного бандитизма и брежневского маразма.

Шутки шутками, а нынешний президент России – похоже, полный отморозок. Захватил целую страну в заложники и размахивает заточкой у нас перед горлом, а кого-то уже и полоснул. Черт его знает, существует ли грань, перед которой он остановится? Возможно, уже нет.

Надежда только на то, что в подчинении у него вот такие, как Кудрявцев. Люди без личности, у которых есть только два востребованных режимом качества – покорность и исполнительность. Но исполняют они плохо, поскольку любая нестандартная ситуация требует умения критически мыслить и оценивать ситуацию, а эта способность у них напрочь отбита.

Обратите внимание: несмотря на то, что Кудрявцев много лет вел за Навальным наружное наблюдение, он так и не смог за 45 минут разговора идентифицировать человека, по которому так долго работал. Ему просто не пришло в голову подвергать сомнению слова начальства, за которое выдал себя Навальный.

Другая характерная деталь: когда Навальный попросил своего убийцу охарактеризовать "объект наблюдения", т.е. себя, Кудрявцев сразу выдает профессиональную характеристику: осторожный, все проверяет и т.д. Так у него в голове и устроено: вот приказ, вот объект, работаем. Никакими мыслями и чувствами работа по объекту не наполняется. Объект осторожный – это все, что он может сказать про Навального-человека. То, что вообще-то объект – не преступник, у него есть жена, дети, никак на работу кудрявцевых не влияет. Вместо Навального может быть ребенок, женщина, вы – характеристики будут такими же плоскими и профессиональными. Посмотрите в его бесцветные глаза – этот человек исполнит любой приказ. Без энтузиазма, но и без лишних вопросов. Судя по записям, всплывающим после каждой "блистательной" спецоперации, исполнители не блещут интеллектом.

Печально, что именно такая порода людей – опора этого режима. Прогресс и общечеловеческие ценности создают любознательные и свободолюбивые умы с развитым критическим мышлением, а не люди с пустыми глазами. В результате вместо шпионского триллера в духе Ле Карре получается вечный Салтыков-Щедрин с подлым начальством, исполнительными дураками и покорными глупцами.

Отдельно хочется отметить, что вся эта история с отравленными трусами – это битва подыхающего ХХ века, который олицетворяет путинское государство, с современностью. Информационное общество с его горизонтальными и трансграничными связями непонятно старому гэбисту, считающему, что интернет изобрели в ЦРУ, "там они сидят и следят за нами" (цитата). А поскольку авторитарное государство – это проекция мировоззрения автократа, то вся государственная машина у нас так и работает: как старый ржавый танк, выехавший сражаться за родину, за Сталина и обнаруживший вдруг, что вокруг никого на поле боя нет – ни бронетехники, ни пехоты, только беспилотные дроны жужжат в небе.

Думаю, не надо объяснять, на чьей стороне будет победа. Авторитаризм любит тишину и темноту – Путин и его государство так и живут в этом выдуманном мире, где нет ничего, кроме нескольких кнопок лампового телевизора, по которому великий вождь напевает бандерлогам хорошо знакомые колыбельные: спите, хорошие мои, все у нас стабильно и предсказуемо, пока я охраняю ваш сон. Вот вам 5 тыс. на ребеночка – купите ему конфет. Эта ламповость сознания Путина, в котором нет места интернету, спасает нас от очередного ГУЛАГа в финале (который может быть и вполне цифровым, как в Синьцзяне), но гарантированно ведет в очередной заросший бурьяном тупик, из которого потом придется долго и мучительно выбираться.

Источник: Андрей Лошак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора