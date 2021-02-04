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ОПЗЖ пытается запустить процесс импичмента Зеленского, указ о санкциях обжаловали. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 4 февраля.

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Рейтинг Зеленского продолжает падать
Рейтинг Зеленского продолжает падать
Фото: ЕРА

ОПЗЖ пытается запустить процедуру импичмента Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела сегодня съезд, на котором в ответ на санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель назвала инициативу пропагандистской

Технически и юридически реализовать это невозможно, считает нардеп, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. 

Указ Зеленского о санкциях обжаловали в Верховном Суде

Верховный Суд получил два иска, оспаривающих указ президента Зеленского о санкциях против Козака и телеканалов из так называемого пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. По одному из исков уже назначен состав суда, Зеленский указан как ответчик. 

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении ограничений против Козака и телеканалов – безупречно; не стоит ожидать, что есть основания для его обжалования, считает представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский. 

Протесты против работы канала "Наш"

У студии канала "Наш" прошел пикет, поводом для которого стала блокировка телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Активисты требовали закрытия и телеканала "Наш", произошли стычки. Митингующие пытались прорваться в здание, полиция остановила их, задержали четырех человек. 

Один из задержанных в отделении полиции взобрался на подоконник на четвертом этаже и, угрожая прыгнуть вниз, требовал закрытия канала "Наш" и "всех пророссийских телеканалов". Также он хотел, чтобы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл "прямо к отделению". 

Аваков не приехал, но часть требований активиста пообещали выполнить. Он спустился вниз

Пожар в инфекционной больнице Запорожья

В ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар, в результате которого погибло четыре человека, среди них – 26-летняя врач-анестезиолог Ольга ГлываДвое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения. 

Одной из возможных причин пожара называли взрыв аппарата ИВЛ. Позже в МВД сообщили, что версий несколько. Среди версий, кроме неисправности медоборудования, – нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также поджог

В связи с пожаром открыли уголовное производство. Чиновника, ответственного за пожарную безопасность в больнице, задержали. В области сегодня объявили траур

"Не конечная дата" конца карантина в Украине

Карантинные ограничения в Украине продлят до 30 апреля, но это, "скорее всего, не конечная дата", когда он будет завершен, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Вероятно, что "в той или иной форме" он будет продолжаться, говорит глава правительства. 

"Супер-мега-победа" Украины

Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции и отказал миноритариям "Укрнафти" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в удовлетворении иска, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, это решение – "супер-мега-победа" Украины. "Коломойский и Боголюбов хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", – пояснил министр. 

Опрос "Рейтинга"

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты соцопроса, который проводили 2–3 февраля. Согласно опросу, Зеленский еще удерживает лидерство в президентском рейтинге, его поддержка уже на уровне 21,2% (в январском опросе "Рейтинга" этот показатель был на уровне 26,2%). В партийном рейтинге первенство одержала ОПЗЖ, опередив "Слугу народа" на 0,3 процентных пункта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Арсен Аваков, пикет, больница, Стокгольмский арбитраж, Верховный Суд, Владимир Зеленский, Слуга народа, телеканал Наш, Александр Корниенко, Юлия Мендель, Федор Вениславский, Денис Шмыгаль, ОПЗЖ, ИВЛ
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