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Оно юридически полностью безупречное – представитель президента в КСУ о решении СНБО заблокировать "каналы Медведчука"

Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne очень тщательно готовилось, заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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Вениславский не видит никаких оснований, чтобы суд отменил решение СНБО
Вениславский не видит никаких оснований, чтобы суд отменил решение СНБО
Фото: LIGA.net / Facebook

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne юридически полностью безупречное, считает представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский. Об этом он заявил 4 февраля в эфире телеканала "Украина 24", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Вениславский сказал, что не видит никаких оснований, чтобы суд отменил решение СНБО.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречное. Поэтому ожидать, что какие-то есть основания для обжалования этого решения, – у меня таких аргументов точно нет. Я вижу, что позиция Офиса президента и позиция СНБО юридически безупречна. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение будет отменено каким-то судом", – отметил он.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Теги: Россия, Украина, терроризм, санкции, СНБО, пропаганда, лицензия, спецслужбы, КСУ, ZIK, президент, финансирование, NewsOne, Федор Вениславский
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