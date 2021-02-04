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ПОЛИТИКА

Мендель назвала импичмент от ОПЗЖ пропагандистской инициативой

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" использует импичмент главе государства как пиар "ради спасения активов одного человека".

Мендель: Они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис
Мендель: Они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис
Фото: Iuliia Mendel / Facebook

Решение ввести санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является коллегиальным, оно поддержано украинским обществом. Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала 4 февраля в Facebook.

"Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято Советом национальной безопасности и обороны и введено в действие указом президента, является абсолютно законным, отвечает Конституции Украины и закону Украины "О санкциях". В основе этого решения конкретные предложения Верховной Рады и Службы безопасности о применении санкций", – отметила она.

По словам Мендель, "Оппозиционная платформа – За жизнь" пытается "спасти активы одного из соруководителей политической структуры".

"В этом случае импичмент – это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединения общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, характерно для идеологии этой партии", – заявила пресс-секретарь Зеленского.

Она подчеркнула в посте, что не стоит отождествлять свободу слова с пропагандой в интересах государства-агрессора.

Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право. Однако общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса –  спасения активов одного человека", – написала Мендель.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215846566795364&id=1781187626

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков, не голосовал министр обороны Андрей Таран, поскольку сейчас находится в Индии. Разумков заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

4 февраля ОПЗЖ приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского. Для этого политсила собралась на свой 14-й съезд.

Теги: Украина, пропаганда, импичмент, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne, Юлия Мендель, ОПЗЖ
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