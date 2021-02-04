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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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Зеленский после решения прижучить Медведчука словно снова обрел хребет, который из него в последнее время, казалось, вынули

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Владимир Зеленский устроил значительному числу граждан Украины праздник. Каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", в простонародье именуемые медведчуковскими, прекратили вещание во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны. Оказывается, так можно было. Кто бы мог подумать?

Для некоторой другой части граждан возникла проблема, потому что на телевизионную инфожвачку подсесть легко, соскочить трудно. Такого количества мозгопромывочного эфира, как у этой триады, в нашем информпространстве не сыскать, а там, где аналоги имеются, совсем иной идеологический уклон, прямо противоположный тому, что выдавали прокремлевские пропагандисты. Резкий переход исключается. Что-то из осиротевшей аудитории перепадет "Интеру" и "Нашему", но они нужную дозу не обеспечивают.

И хотелось бы порадоваться, что из пропагандистского плена освобождены миллионы наших сограждан, но ведь совсем не освобождены. Кого-то ломка подтолкнет и спутниковую антенну поставить, чтобы перейти на тяжелые препараты: непосредственно на Соловьева со Скабеевой – из-за невозможности прильнуть к их дешевым местным аналогам. Даже неудобно в сотый раз повторять: проблема качественного информационного вещания в Украине так и остается нерешенной, никакая война никого в этом отношении ни на что так и не сподвигла. И если даже завтра кто-то спохватится, строить хоть что-то приличное – дело долгое, тяжелое и почти безнадежное, потому что старое ТВ подыхает, а новое еще непонятно каким будет. Вот старая технология с нахлобученной на нее затхлой пропагандой и развлекает, и завлекает немолодых граждан, отходя в прошлое вместе с ними, но не очень быстро и с прямыми электоральными последствиями этой взаимной зависимости.

Зеленский после решения прижучить Медведчука словно снова обрел хребет, который из него в последнее время, казалось, вынули. Президент уже вроде убедил всех в собственной неспособности принимать жесткие решения, скукожился до медийного приложения к Ермаку, и скука смертная разлилась по Печерским холмам. Но вот пинок под зад путинскому куму враз оживил ситуацию и возродил угасший было интерес к главе государства. Выходит, все-таки "могет"?

Сильно на этот счет обманываться не стоит. Противостояние с пятой колонной требует постоянного внимания, системной работы и – главное – четкого отрефлексированного представления о ценностной пропасти, разделяющей проевропейскую и пронатовскую Украину от России, сбрендившей на собственном величии и по-настоящему опасной. Со всем этим – вниманием, системной работой, рефлексией и ценностями – на Банковой по-прежнему большие проблемы. Удар по ОПЗЖ был нанесен, скорее, из конъюнктурных политических соображений, чтобы ресурсно ослабить Медведчука – Бойко и щелкнуть по носу Порошенко, чем из осознания абсурдности процветания в воюющей Украине прокремлевских медиа. И Зеленского по-прежнему окружают люди, которые и вызвали эффект вынутого хребта из президента, других не подоспело.

Но драчка, которая теперь ощутимо наметилась, может оживить уснувшего было в теплой ванне Владимира и вернуть ему утраченную энергичность. Медведчук обиду не проглотит и постарается отыграться. Это тревожное обстоятельство должно сильно бодрить президента, что само по себе полезно для страны, как и отброшенные сантименты относительно врага в собственном доме. Теперь только бы не остановился на полпути и не начал торговаться. Можно не сомневаться, в окружении такой вариант уже рассматривается.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, пропаганда, Леонид Швец, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne, ОПЗЖ
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