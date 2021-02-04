"Необходимость бороться с дезинформацией". Послы G7 поддержали санкции против трех каналов

Послы стран "Большой семерки" заявили, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским согласились с санкциями, принятыми в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Послы "Большой семерки" считают, что есть потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ Фото: president.gov.ua

Послы стран "Большой семерки" поддержали введение санкций против трех украинских телеканалов – "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом сообщили на странице представительства G7 в Twitter.

"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", – отметили в твите.

Посли погодились, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа. 2/4 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 4, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля обсудил с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза введение санкций против трех телеканалов, президент подчеркнул, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков, не голосовал министр обороны Андрей Таран, поскольку сейчас находится в Индии. Разумков заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.