Владелец ZIK, NewsOne и "112 Украина" с 2014 года связан с боевиками "ЛДНР" – ЦПК

Центр противодействия коррупции выяснил, что нардеп Тарас Козак имеет бенефициарный контроль над компанией, которая финансировала гонконгскую фирму Arida Global Limited. Последняя, в свою очередь, связана с контрабандой в Украину угля с оккупированных территорий.

Кипрская офшорная компания владельца телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" Тараса Козака финансировала компанию, которая контрабандой поставляла уголь из "ЛДНР" в Украину. Об этом сообщила исполнительная директор и член правления "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк в блоге для "Украинской правды".

Каленюк отметила, что 16 декабря 2014 компания "Центрэнерго" заключила договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку в Украину десятков тысяч тонн угля. Он должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Arida продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ЛДНР".

Кроме того, еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Козак.

Каленюк подчеркнула, что Козак отмечает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная от 2015 года и заканчивая 2019-м. Кроме того, по данным государственного реестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой офшорной компании Козака – Turul Investments Limited – еще с 2012 года.

Согласно аудиторскими отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014-й и 2015 год $7,4 млн кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых и не был застрахован залоговым имуществом и должен был быть возвращен до 6 ноября 2015 года, однако этого не случилось – кипрский офшор Козака списал этот долг.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Козака и трех телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Телеканалы заявили о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", сказал Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.