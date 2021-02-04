Инициатива ОПЗЖ по импичменту Зеленского. Корниенко говорит, что технически это реализовать невозможно

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за его указа о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что это политическая позиция ОПЗЖ.

Корниенко: Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Верховной Раде из 150 депутатов, у них даже этого числа нет Фото: Слуга Народу / Facebook

Юридической возможности для запуска процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского нет, заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Медузе", опубликованном 4 февраля.

"[Технически] это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Верховной Раде из 150 депутатов, у них даже этого числа . Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности это сделать мы не видим", – сказал он.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

В ответ на это в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.

Согласно закону о процедуре импичмента президента Украины, чтобы инициировать процедуру отстранения главы государства, не меньше 226 депутатов должны внести на рассмотрение парламента письменное представление, в котором должны быть указаны основания для создания специальной временной следственной комиссии.

В законе также говорится, что Верховная Рада в случае, если по каким-то причинам импичмент объявить не удалось, обязательно должна извиниться перед президентом в письменном виде.

В Раде фракция ОПЗЖ состоит из 44 нардепов. Большинство – у пропрезидентской "Слуги народа" (245 нардепов).

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.