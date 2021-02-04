ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Витренко попытаются в третий раз назначить министром энергетики – Корниенко

Председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко заявил, что на следующей пленарной неделе может состояться третья попытка назначения Юрия Витренко министром энергетики.

Корниенко: На этой пленарной неделе голосования точно не будет
Корниенко: На этой пленарной неделе голосования точно не будет
Фото: Слуга Народу / Facebook

Кандидатуру Юрия Витренко попытаются в третий раз назначить на должность  вице-премьер-министра –министра энергетики. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко в эфире программы "Хард с Влащенко", видео опубликовано на YouTube-канале.

"Думаю, с высокой вероятностью будет третье голосование. На этой пленарной неделе точно не будет, а в начале следующей теоретически может быть, если мы заново пройдем все процедуры", – сказал он.

Корниенко уточнил, что процедуры предусматривают вынесение вопроса о назначении Витренко на обсуждение фракции с последующим сбором подписей.

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать назначение не получается, и значит нужна будет поддержка других народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также сообщал, что не исключает еще одно внесение кандидатуры Витренко на должность министра энергетики.

Рада на заседаниях 17 декабря 2020-го и 28 января 2021-го дважды провалила назначение Витренко министром энергетики.

Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Теги: Наталья Витренко, голосование, Наташа Влащенко, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
Бабкин за день до операции отправился на экскурсию по Вене. Фото
Бабкин за день до операции отправился на экскурсию по Вене. Фото
Джамала рассказала, сколько сбросила за три недели похудения
Джамала рассказала, сколько сбросила за три недели похудения
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS