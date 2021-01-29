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Тимошенко о Коболеве и Витренко: Коррупционная машина по установлению необоснованных тарифов продолжает работать в новой власти

Нардеп и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко обвинила врио министра энергетики Юрия Витренко и главу "Нафтогазу" Андрея Коболева в установлении несправедливых тарифов на газ и выведении из страны 225 млрд грн.

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Юлия Тимошенко: Вы просто продолжаете коррупционные схемы, которые использовала предыдущая власть, точно так же выводятся деньги
Юлия Тимошенко: Вы просто продолжаете коррупционные схемы, которые использовала предыдущая власть, точно так же выводятся деньги
Фото: ba.org.ua

В Украине сохраняются коррупционные схемы в энергетическом секторе, заявила нардеп и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, сообщает 29 января "РБК-Украина".

"Семь лет назад, когда еще была предыдущая власть, у людей просто нагло, через коррупционную модель, идеально проработанную, забрали дешевый украинский газ и подняли цены на газ и на тепло – вдумайтесь – в 11 раз. Мы же все с вами знаем, что проведен государственный аудит за эти годы, и мы знаем, что НАК "Нафтогаз" вывел из страны 225 млрд грн. И 75 млрд гривен недоплатил в бюджет. Где уголовные дела по 225 миллиардам гривен, которые людьми были заплачены за тарифы? Где уголовные дела против [главы "Нафтогазу" Андрея] Коболева, против [врио министра энергетики Юрия] Витренко, против всех предшественников, которые это все делали? Никаких уголовных дел нет, а Коболев на месте. И вся коррупционная машина по установлению необоснованных тарифов продолжает, уже после окончания предыдущей власти, работать в новой власти", – сказала политик.

Тимошенко добавила, что и новая сниженная цена на газ для населения в 6,99 грн за м3, которую Кабмин установил 18 января, тоже не обоснована.

"Посмотрите, пожалуйста, бухгалтерию "Нафтогазу". Закачали в газовые хранилища – народные, государственные газовые хранилища, которые не принадлежат ни Коболеву, ни Витренко, ни правительству, никому – закачали, например, в мае – 2631 грн за тысячу кубов, в июне – 2357 грн за тысячу кубов, август – 2918 грн за тысячу кубов. Нам сказали, что 30 млрд кубов газа закачено по таким ценам и что полностью на всю зиму всем хватит. Откуда цена 7 тыс. гривен? Вы просто продолжаете коррупционные схемы, которые использовала предыдущая власть, точно так же выводятся деньги, а тот же Коболев остается на должности", – заявила Тимошенко.

Парламент 28 января во второй раз провалил голосование за кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. За представление о назначении Витренко проголосовало 204 нардепа, минимально необходимое количество голосов – 226.

Витренко сообщал, что в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам, а платежки за февраль со сниженной ценой газа до 6,99 грн за 1 м³ следует ждать лишь в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации.

Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Теги: Юлия Тимошенко, коррупция, газ, энергетика, НАК Нафтогаз, цены, Андрей Коболев, Юрий Витренко, цена на газ, цена
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