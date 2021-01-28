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ПОЛИТИКА

"Меня пригласили помочь, и я честно попробовал". Витренко отреагировал на голосование в Раде по его кандидатуре

Верховная Рада сегодня во второй раз провалила назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. Витренко в Facebook обнародовал сообщение, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал на должности и.о. министра энергетики

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Витренко: Я понимал, сколько грязи на меня выльется. Но я понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему отказался помочь стране
Витренко: Я понимал, сколько грязи на меня выльется. Но я понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему отказался помочь стране
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Бывший топ-менеджер НАК "Нафтогаз України", и.о. министра энергетики Юрий Витренко в Facebook заявил, что понимал политические риски, когда соглашался работать в правительстве. 

"Меня пригласили помочь. У меня были совсем другие личные планы. Я понимал глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понимал, сколько грязи на меня выльется. Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса, – просто понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять столь ответственный пост и помочь стране в такой сложный для нее время. Поэтому я честно попробовал", – написал он. 

Витренко заявил, что ему не стыдно отчитываться за то, что смог сделать за месяц в должности и.о. министра, "при этом с очень ограниченными полномочиями". Он поблагодарил всех, кто его поддерживал на этом посту. 

"Это была возможность получить очень ценный опыт чиновника. Я благодарен всем, кто меня поддержал. Спасибо за доверие, за совместную работу", – написал он и обнародовал текст речи, которую сегодня произнес в Верховной Раде. 

Парламент сегодня во второй раз провалил голосование за кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. 

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/249008643342365

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики. 25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент призвал поддержать его кандидатуру.

Глава правительства Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко сегодня. Во время перерыва представление рассмотрел и поддержал профильный комитет, однако во время рассмотрения вопроса на пленарном заседании набралось лишь 204 голоса народных депутатов при 226 необходимых для принятия решения. 

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, НАК Нафтогаз, голосование, вице-премьер, работа, Юрий Витренко, кадры, назначение
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