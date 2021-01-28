Рада сегодня хочет повторно рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером – министром энергетики

Голосование в парламенте по вопросу назначнения Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики может состояться 28 января около 13.30, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 28 января поручил профильному комитету рассмотреть представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Даю поручение профильному комитету рассмотреть этот вопрос во время перерыва, чтобы мы могли рассмотреть его в зале ориентировочно в 13.30", – сказал Разумков.

Он отметил, что по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет право коалиции, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении Витренко.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики. 25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент призвал поддержать его кандидатуру.