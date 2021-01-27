Кабмин одобрил введение предельной цены на газ для ОСМД

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.