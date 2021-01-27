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Кабмин одобрил введение предельной цены на газ для ОСМД

Объединения совладельцев многоквартирных домов теперь будут платить за кубометр газа не более 6,99 гривен. По словам врио министра энергетики Украины Юрия Витренко, такая цена на треть меньше средневзвешенной цены в январе.

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Цену на газ для населения установили на уровне 6,99 грн за м³
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины дополнил постановление об установлении предельной цены на газ для населения с 1 февраля до 31 марта текущего года. Решение было принято на заседании правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Максимальная цена за кубометр газа на уровне 6,99 гривен за кубометр будет действовать и для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Предельная цены на природный газ по договорам поставки для ОСМД вводится и для поставщиков "последней надежды". 

Врио министра энергетики Украины Юрий витренко отметил, что эта цена будет на треть меньше средневзвешенной цены в январе.  

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.


Теги: Кабинет Министров, тарифы, ОСМД, госрегулирование, Юрий Витренко, цена на газ, природный газ
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