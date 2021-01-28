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ПОЛИТИКА

Рада снова не смогла назначить Витренко первым вице-премьером – министром энергетики

За представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины проголосовало 204 нардепа, минимально необходимое количество голосов – 226.

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Витренко с 21 декабря временно исполняет обязанности министра энергетики
Витренко с 21 декабря временно исполняет обязанности министра энергетики
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Верховная Рада на заседании 28 января не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины. Об этом сообщает кореспондент издания "ГОРДОН".

За представление о назначении Витренко проголосовало 204 нардепа, минимально необходимое количество голосов – 226.

Глава правительства Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко сегодня. Во время перерыва представление рассмотрел и поддержал профильный комитет.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики. 25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент призвал поддержать его кандидатуру.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Министерство энергетики, Юрий Витренко, кадры, Кабмин
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