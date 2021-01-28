Профильный комитет Рады одобрил кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера – министра энергетики

Кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики поддержали 14 из 18 присутствующих членов профильного комитета парламента, сообщил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Об этом сообщил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус журналистам 28 января, пишет "Интерфакс-Украина".

"В этот раз на заседании комитета была поддержка: из 18 присутствующих 14 проголосовали "за". Поэтому комитет одобрил его назначение и рекомендовал парламенту утвердить его на должности первого вице-премьера – министра энергетики", – сказал Герус.

Он отметил, что вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал "или сегодня после обеда, или возможно, завтра".

Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Шмыгаль внес представление на назначение Витренко. Глава Рады прогнозировал, что голосование состоится сегодня около 13.30.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его и.о. министра энергетики. 25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент призвал поддержать его кандидатуру.