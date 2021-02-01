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ПОЛИТИКА

Разумков не исключает, что в Раду в третий раз внесут кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Сам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в прошлый раз не голосовал за назначение Юрия Витренко министром энергетики из-за его многомиллионных премий.

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Разумков: Это не запрещено Конституцией и законом
Разумков: Это не запрещено Конституцией и законом
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает еще одно внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает "Укринформ".

Глава парламента напомнил, что, согласно законодательству, коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение в сессионный зал.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: "На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом".

Верховная Рада на заседаниях 17 декабря 2020-го и 28 января 2021-го дважды провалила назначение Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Теги: Верховная Рада, энергетика, Министерство энергетики, вице-премьер, Юрий Витренко, Дмитрий Разумков
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