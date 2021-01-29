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ПОЛИТИКА

Разумков рассказал, почему воздержался во время голосования за Витренко

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины из-за требований выплаты премии.

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Разумков: Есть бизнес, а есть государственная должность, сочетать их не очень правильно
Разумков: Есть бизнес, а есть государственная должность, сочетать их не очень правильно
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Граждане Украины не поймут, если государственный чиновник сейчас получит милионную премию. Это заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 29 января во время брифинга, сообщает "Укрінформ".

Так глава ВР пояснил, почему воздержался во время голосования за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

"Свою позицию я высказывал, это было связано в первую очередь с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе и я, говорили о том, что сегодня трудно государству", – сказал глава ВР.

Разумков отметил, что повышение тарифов бьет по наименее защищенным слоям населения.

"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то думаю, люди нас не поймут. Есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция, сочетать их не очень правильно и не очень эффективно", – подчеркнул Разумков.

Требования Витренко о выплате премии в размере $4 млн к государству в условиях пандемии не совсем корректны с морально-этической точки зрения. Такое мнение Разумков. высказал в интервью изданию "Фокус" 15 января.

Верховная Рада на заседании 28 января не поддержала назначение Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В 2018 году он получил около $6 млн премии за Стокгольмский арбитраж. 11 февраля Витренко заявлял, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над "Газпромом". В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226. Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

16 декабря главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники в "Ощадбанку" и "Нафтогазі" заявил, что "Нафтогаз" перечислил на счет Витренко 170 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Журналист назвал происходящее "взяткой за лояльность" и охарактеризовал как коррупционное преступление, связанное с возможным назначением Витренко первым вице-премьер-министром. Витренко опровергал получение денег.

Теги: Газпром, Верховная Рада, тарифы, премия, Стокгольмский арбитраж, голосование, Дмитрий Разумков
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