Типично украинская история: как Витренко запутался между ответственным социализмом и свободным капитализмом.

Верховная Рада в очередной раз прокатила Юрия Витренко, не дав необходимое количество голосов за назначение его на пост первого вице-премьера.

Проблема Витренко заключается в том, что в своих совместных с Офисом президента попытках назначения на пост первого вице-премьера он так и не определился, кто он – рыночник или социалист.

С одной стороны, Витренко втянулся в игру под названием "Снизь цену на газ для населения", в которую ему предложил поиграть Офис президента. Зеленский еще сам не понимает, как ему в самом ближайшем будущем аукнется вся эта история с ручным ограничением тарифов, которая в итоге закончилась пшиком. А вот Витренко должен был бы прекрасно понимать. Потому что если ты адепт рынка, то ты не должен поддерживать все эти истории с государственным регулированием цены и рассказывать про социальное государство, которое в стремлении защитить украинский народ должно было ограничить цену на уровне 6,99 грн за 1 м3. А если ты социалист, то тогда не рассказывай, почему украинцы не имеют права зимой получать газ по летним ценам, когда твой экс-партнер Коболев закачал в газовые хранилища дешевый газ еще летом и монопольно сидит на примерно 16 миллиардах кубов дешевого газа украинской добычи в год и пытается продавать его зимой по цене в три раза дороже. Тут, как говорится, надо или крестик снять, или трусы надеть.

В понедельник на "Свободе слова" на ICTV забавно было наблюдать, как Витренко сначала объяснял Гройсману, что в Украине летом картошка стоит 4 гривны на базаре, а зимой уже, дескать, 15, поэтому та же логика работает и на рынке газа. Поэтому украинцы не имеют права получать дешевый газ зимой, потому что есть рынок. А уже через три минуты доказывал, что государство должно всегда стоять на страже социальной защиты граждан и показывать силу, если вдруг цена оказывается слишком высокой. В итоге, если продолжать сравнения Витренко, правительство издало декрет с запретом супермаркетам продавать картошку дороже 12 гривен за кило, совершенно не разобравшись, а что же происходит на овощебазе, откуда она приходит.

В этом-то и проблема – что и Витренко, и сама власть оказались на растяжке. Когда с одной стороны есть государственный "Нафтогаз" и интересы его менеджмента монопольно сидеть на дешевом газе "Укргазвидобування", и никто его больше на рынке получить не может, а с другой – желание отчитаться о результатах снижения цены на газ. В итоге было принято волевое решение прижать газсбыты Фирташа и других владельцев (которые еще выставят свой счет государству за ручное регулирование цены, предъявив свои контракты по закупке газа в Европе), объяснив всему населению, что основное зло у нас, оказывается, засело в рознице. То есть в самом конце длинной цепочки, где на каждом этапе идет нехилый заработок, и вовсе не факт, что самая большая маржа именно в конце. Но кончик хвостика все-таки отрезали и гордо его предъявляют общественности.

И как будто у нас нет совершенно кривой и косой модели газового рынка, в котором у нас у "Нафтогазу" монополия на 80% дешевого украинского газа, а он сам еще и хочет перераспределить розничный рынок под себя. А над этим всем еще и формула "хаб плюс", которая вообще не подразумевает дешевой цены на газ для простого украинца. И напротив – отлично оправдывает, почему украинский газ за, условно говоря, 3 гривны в результате "социально ответственный" "Нафтогаз" продает по 7 гривен населению и всем желающим. Или как громогласно заявили в НАК пару дней назад – за 6,86.

Поэтому получится все очень просто. Даже за февраль простой украинец получит платежку, от которой он, возможно, прозреет несколько меньше, чем от платежки за январь, но прозреет все равно. Особенно на фоне того, что президент ему уже сообщил, что проблема решена. Отношения с МВФ накануне решений по траншу напрягли. Европейцев с так называемым анбандлингом за нос водим, что они уже прямым текстом говорят, что вам было бы неплохо хотя бы какую-то часть газа "Укргазвидобування" отдать на рынок, и тогда, может быть, ситуация немного изменилась бы. Глядишь, и не нужно было бы никаких 6,99 в ручном режиме вводить.

Витренко должен сетовать не на группы влияния внутри "Слуги народа", а на то, что он изначально ввязался в авантюру. При этом, будучи профессионалом, прекрасно понимающим, где находится проблема, и как бы ее стоило решать, пошел на поддержку откровенно реактивных и непродуманных решений.

Я не вижу в этой ситуации ни одного победившего. Проиграли все. Легким испугом отделался, возможно, лишь Коболев, быстрее добежав до кабинета Зеленского и поломав все невыгодные для себя в данный момент решения. В то же время Зеленский сам выбрал такой подход, когда по вопросам разрешения кризиса его консультируют не независимые люди, а одна из причин этого самого кризиса в лице CEO газовой госмонополии, которого по понятным причинам вообще не интересует социальная ответственность, о которой говорит президент. Собственно говоря, это происходит, потому что Зеленский самоустранился от разруливания конфликтов интересов групп влияния. Поэтому группы влияния органично входят в эти конфликты сами и рулят как могут. Каждая на своем отрезке, меняя баланс ежедневно.

В итоге все прогнозируемо. Никакого качественного изменения ситуации. Никакого ощутимого снижения цены на газ. Никакого устранения причин, приведших к недовольству людей и вызвавших движения первых недель нового года.

И провал Витренко – это лишь квинтэссенция всего этого шоу с тарифами, в которое влезла власть, не зная, как будет из него выходить. Отсюда и результат.

Источник: Yuriy Romanenko / Facebook

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