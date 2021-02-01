Разумков опубликовал видео, посвященное началу новой сессии Рады. Пользователи решили, что он собрался в президенты
Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков 1 февраля опубликовал в Facebook видеоролик, посвященный началу пятой пленарной сессии Верховной Рады IX созыва. В ролике спикер подъезжает на черной Toyota к зданию Рады, заходит во внутренний двор, после чего направляется в свой кабинет. Затем Разумков идет в сессионный зал Верховной Рады и, глядя в камеру, говорит: "Добрый день! Начинаем работать". Некоторые пользователи расценили видео как начало президентской кампании Разумкова; сам спикер на эти реплики никак не отреагировал.
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