Разумков считает, что законопроект о сокращении числа нардепов до 300 следует выносить в Раду, когда будет достаточно голосов

По словам главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, он поддерживает сокращение количества нардепов до 300.

Разумков: В этом главный вопрос – что нужно 300 голосов Фото: rada.gov.ua

Законопроект о сокращении количества нардепов до 300 следует выносить в сессионный зал парламента, если в Верховной Раде будет минимум 300 голосов в его поддержку. Об этом на брифинге 29 января сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом главный вопрос – что нужно 300 голосов. Мою позицию вы, наверное, знаете. Я поддерживаю идею об уменьшении количества народных депутатов. При этом я ее поддерживаю последовательно: и до того, как я стал нардепом, и когда стал нардепом. Я считаю, что это кардинально негативно на работу Верховной Рады точно не повлияет. Этот законопроект прошел предварительное одобрение, когда нужно было 226 голосов, а сейчас необходимо 300. Далеко не все нардепы разделяют эту позицию, и я считаю, что его надо будет выносить в зал, когда мы будем видеть поддержку в 300 голосов. Когда это будет, посмотрим", – сказал он.

Разумков добавил, что нужны дополнительные консультации с представителями разных фракций и групп.

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №1017, который предлагает сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

16 декабря 2019 Конституционный Суд Украины сделал вывод, что законопроект соответствует Конституции, но с некоторыми замечаниями. В частности, КСУ отметил, что, уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент не вносит пропорциональных изменений в других положениях Конституции, где речь идет об определенном количестве депутатов.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство – 300 голосов.

14 января 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении численности парламента.