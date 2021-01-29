Разумков закрыл четвертую сессию работы Рады

Спикер парламента Дмитрий Разумков 29 января закрыл четвертую сессию работы Верховной Рады IV созыва. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Очередная, пятая сессия Верховной Рады Украины IV созыва начнет работу 2 февраля", – сказал он.
Согласно календарному плану, следующая сессия начнется с пленарной недели, с 8-го по 12 февраля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.
Верховная Рада IV созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.