Разумков заявил, что в Раду пока не поступали предложения об отставке Кабмина

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, он не слышал предложений об отставке Кабмина, а тем более, "не видел их в документальном виде".

Пока от монобольшинства в парламент не поступали предложения об отставке Кабмина. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 29 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Со стороны большинства я таких предложений не слышал, а тем более – не видел их в документальном виде. Поэтому и обсуждать, кто что говорит, я тоже не буду", – сказал он.

Правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта 2020 года.

Сейчас остается вакантной должность министра энергетики. Обязанности министра исполняет первый замминистра Юрий Витренко. 17 декабря 2020 года Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, 28 января парламент вновь не поддержал это назначение.

Также в конце декабря парламент должен был рассматривать отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, но отложила этот вопрос.