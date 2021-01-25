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ПОЛИТИКА

Разумков заявил, что в Раду пока не поступали представления о кадровых изменениях в Кабмине

Пока неизвестно, будет ли Верховная Рада на текущей неделе рассматривать кадровые вопросы, сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков о кадровых вопрсоах: По сотоянию на сегодня таких инициатив не было
Разумков о кадровых вопрсоах: По сотоянию на сегодня таких инициатив не было
Фото: rada.gov.ua

В Верховную Раду пока не поступали представления о кадровых изменениях в Кабмине. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге 25 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается кадровых вопросов, по состоянию на сегодня представлений от монобольшинства, от Кабмина в Верховную Раду не было. По состоянию на сегодня таких инициатив не было, поэтому говорить, будут ли кадровые вопросы на этой неделе, достаточно сложно", – сказал Разумков.

В украинском правительстве остается вакантной должность министра энергетики. Обязанности министра исполняет первый замминистра Юрий Витренко. 17 декабря 2020 года Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

Также в конце декабря парламент должен был рассматривать отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, но отложила этот вопрос.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, кадры, Дмитрий Разумков, Кабмин
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