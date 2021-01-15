ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Геращенко и Железняк стали самыми эффективными лидерами фракций Верховной Рады в 2020 году – КИУ

По данным Комитета избирателей Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко имеет высокие показатели участия в голосованиях и выступлений во время пленарных заседаний, а нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк посетил все пленарные заседания Верховной Рады в 2020 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КИУ проанализировал работу народных депутатов
КИУ проанализировал работу народных депутатов
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк стали самыми эффективными лидерами фракций Верховной Рады в 2020 году. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

Анализируя работу народных депутатов, которые являются председателями и сопредседателями парламентских фракций, КИУ принял во внимание такие показатели, как участие в голосованиях Верховной Рады, посещение пленарных заседаний, выступления в парламенте, а также количество зарегистрированных и принятых проектов законов.

По данным КИУ, Геращенко имеет высокие показатели участия в голосованиях и выступлений во время пленарных заседаний. В течение года она приняла участие в 78% голосований, что является самым высоким показателем среди лидеров фракций. Выступила 106 раз во время пленарных заседаний (это первое место среди лидеров фракций). Присутствовала на 86 заседаниях (второе место), зарегистрировала 51 проект законов, восемь из которых были приняты (третье место).

Железняк посетил все 89 пленарных заседаний Верховной Рады в течение прошлого года (первое место). Народные депутаты приняли 16 проектов законов его соавторства (первое место). В общем зарегистрировал 103 проекта законов. Принял участие в 74% голосований (третье место), выступил в ВР 101 раз (второе место).

В то же время в КИУ подчеркнули, что отдельные лидеры фракций "фактически проваливают работу по определенным направлениям". Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия имеет низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. За год он принял участие лишь в 54% голосований. Также низкие показатели участия в голосованиях у лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (40%) и сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко (15%).

Самые низкие показатели работы среди лидеров фракций – у сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича. Он посетил 48 пленарных заседаний из 89, у него самые низкие показатели участия в голосованиях (за год принял участие лишь в 5% голосований), выступил наименьшее количество раз – девять, а также имеет наименьшие показатели производительности законодательной работы (только два проекта законов его авторства были приняты).

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4892812094093841

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Вадим Рабинович, Ирина Геращенко, Юрий Бойко, Комитет избирателей Украины, Давид Арахамия, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко G
Дочь Литвиновой снялась топлес
Дочь Литвиновой снялась топлес
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS