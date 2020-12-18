Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 декабря в эфире онлайн-беседы "Украина и мир", которую транслировал НВ, заявил о кадровом голоде в стране.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос о своей кадровой политике. По словам Шмыгаля, у него она "прогрессивная".
"Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: незаангажированность и результативность", – отметил он.
Шмыгаль признал, что в ряде государственных структур работали "действительно приятные люди", которые занимались реформами "по пять-шесть лет".
"Хочется более быстрых законодательных изменений, быстрее менять законодательные акты, хочется ускорять реформы и быстрее получать видимый результат. Поэтому в первую очередь это должны быть сильные менеджеры, которые ориентированы на результат и осведомлены в специфике бюрократии. [Таких находить] сложно. Очень сложно. Кадровый голод подтверждаю, он есть. Очень сложно "чистым" бизнесменам прийти в политику и в нынешней турбулентной власти/оппозиции работать. Ты хочешь сделать простые прагматические вещи – не дают политические волны или раскачивания", – добавил премьер.
О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае заявляли глава партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".
В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны и заявил, что проблему кадрового голода должно решать высшее образование совместно с государством.