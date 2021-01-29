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Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


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Если руководство фракции не предоставит аргументы, я не буду голосовать за исключение Дубинского

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Думаю, нужно дождаться решения руководства нашей фракции – Давида Арахамии и Александра Корниенко. Ведь Дубинский – член партии "Слуга народа", а Корниенко – глава партии. И уже тогда субординированно что-то объяснять. А прятаться за спинами в [мобильном] приложении и там тихонько писать свои мысли, которые никто не увидит, кроме руководства партии, – это неправильно.

Нужно брать на себя ответственность. Выходить и говорить: мы, руководители самой большой фракции в истории Украины, считаем, что должно быть вот так. И тогда уже каждый будет решать для себя. А так получается, что мы, извините, втихаря будем кого-то увольнять.

Я не голосовала за [исключение их фракции] Полякова, Скороход – не буду голосовать за Дубинского. Это моя позиция. Разве только руководство фракции предоставит аргументы.

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/videos/423362525671885/

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия
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