Если руководство фракции не предоставит аргументы, я не буду голосовать за исключение Дубинского

Думаю, нужно дождаться решения руководства нашей фракции – Давида Арахамии и Александра Корниенко. Ведь Дубинский – член партии "Слуга народа", а Корниенко – глава партии. И уже тогда субординированно что-то объяснять. А прятаться за спинами в [мобильном] приложении и там тихонько писать свои мысли, которые никто не увидит, кроме руководства партии, – это неправильно.

Нужно брать на себя ответственность. Выходить и говорить: мы, руководители самой большой фракции в истории Украины, считаем, что должно быть вот так. И тогда уже каждый будет решать для себя. А так получается, что мы, извините, втихаря будем кого-то увольнять.

Я не голосовала за [исключение их фракции] Полякова, Скороход – не буду голосовать за Дубинского. Это моя позиция. Разве только руководство фракции предоставит аргументы.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

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