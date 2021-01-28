"Родился хитрый план". В "Слуге народа" могут провести тайное голосование, чтобы исключить из фракции Дубинского

Народный депутат Максим Бужанский заявил, что во фракции "Слуги народа" не верят в то, что нардеп Александр Дубинский пытался вмешиваться в президентские выборы в США. Коллега Бужанского по фракции Федор Вениславский сказал, что лично он будет голосовать за исключение Дубинского. По его мнению, другие депутаты тоже понимают важность этого голосования.

По словам Вениславского, на отношениях Украины с США может негативно сказаться отсутствие реакции фракции "Слуги народа" на санкции против нардепа Фото: president.gov.ua

Фракция "Слуги народа" поддержит исключение депутата Александра Дубинского. Об этом заявил, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире "Еспресо.TV", который опубликован 27 января в Facebook.

"Я убежден, что институции США, которые вводят санкции, не могут этого делать, руководствуясь какими-то сомнительными доказательствами преступлений, которые попадают под законодательство Соединенных Штатов. Я уверен, что США абсолютно обоснованно, имея достаточную доказательную базу, ввели персональные санкции против Дубинского", – заявил Вениславский.

По его словам, на отношениях Украины с США может негативно сказаться отсутствие реакции фракции "Слуга народа" на санкции против нардепа.

"Лично я готов голосовать за то, чтобы Дубинский временно прекратил свое членство во фракции. Будет ли достаточно голосов? Думаю, что депутаты оценивают политические риски и политическую составляющую этого вопроса. Думаю, голоса, скорее всего, наберутся", – сказал Вениславский.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский 27 января в Telegram написал, что во фракции нет голосов для исключения Дубинского.

"Когда вас хотят обмануть, но боятся, стесняются сделать это, глядя в глаза. Примерно такая ситуация происходит в данный момент во фракции вокруг истории с исключением Александра Дубинского. Голосов нет. Хоть тресни, нет, ну не верит большая половина фракции в ерунду о том, что он вмешивался в американские выборы", – отметил он.

По словам Бужанского, "родился хитрый план – запустить тайное голосование". Нардеп высказался против тайного голосования за исключение Дубинского.

"Я призываю вас не соглашаться принимать участие в этом позорном фарсе и настаивать на том, чтобы мы голосовали открыто. Мы же открытая фракция и открытая политическая сила, разве нет?" – написал Бужанский.

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции, кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).