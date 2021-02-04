Стало известно имя 26-летнего анестезиолога, погибшего при пожаре в инфекционной больнице Запорожья

При пожаре в инфекционной больнице Запорожья погиб 26-летний анестезиолог Ольга Глыва. Об этом в Facebook сообщает Запорожский государственный медуниверситет, выпускницей которого была погибшая.
"Медицина была ее призванием: Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодой врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов", – говорится в сообщении.
В университете подчеркнули, что даже в последние минуты жизни Глыва пыталась спасти своих пациентов.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.
Как одна из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.
В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летний анестезиолог.
5 февраля в Запорожской области объявлен днем траура.