Стало известно имя 26-летнего анестезиолога, погибшего при пожаре в инфекционной больнице Запорожья

Погибший при пожаре в инфекционной больнице Запорожья 26-летний анестезиолог была выпускником Запорожского государственного медуниверситета.

Погибший при пожаре анестезиолог только в 2020 году закончила интернатуру Фото: zp.dsns.gov.ua

При пожаре в инфекционной больнице Запорожья погиб 26-летний анестезиолог Ольга Глыва. Об этом в Facebook сообщает Запорожский государственный медуниверситет, выпускницей которого была погибшая.

"Медицина была ее призванием: Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодой врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов", – говорится в сообщении.

В университете подчеркнули, что даже в последние минуты жизни Глыва пыталась спасти своих пациентов.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Как одна из возможных причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.