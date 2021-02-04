В Запорожье создали комиссию по расследованию пожара в инфекционной больнице – ОГА

В Запорожской облгосадминистрации заявили, что в связи с пожаром в инфекционной больнице проведут проверки в других медицинских учреждениях области.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар Фото: suspilne.media

В Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пост дезинфекции. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

В ОГА заявили, что в связи с трагедией в больницах области проведут проверки.

В ведомстве отметили, что на момент инцидента в медицинском учреждении находилось 29 пациентов, в том числе 10 – в реанимации. По их данным, погибло четыре человека, среди которых врач и три пациента больницы.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. По информации местного издания 061.ua, загорелся пятиэтажный корпус.